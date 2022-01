PF apreende mais de R$ 1 milhão em carro que saiu de área comandada por facção no RJ

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Polícia Federal apreendeu na madrugada desta quinta-feira (6) mais de R$ 1 milhão escondido em um veículo na cidade de Piraí, no Rio de Janeiro. Os valores estavam em um fundo falso do veículo que, segundo a PF, havia saído de uma comunidade dominada pela maior facção criminosa que atua no estado. Ação foi realizada pelo Centro Integrado de Investigações e Operações de Segurança Pública no Estado do Rio de Janeiro, batizado de missão Redentor e criado para reunir policiais federais especializados em combater facções e milícias.

