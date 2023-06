Petroquímica é atingida por incêndio em Santo André, no ABC

De acordo com os bombeiros, o acidente ocorreu por volta das 7h, com a explosão de uma caldeira.

A Braskem diz ainda que as causas do incêndio estão sendo investigadas.

Ao menos duas pessoas ficaram feridas. De acordo com o Corpo de Bombeiros, uma vítima teve 90% do corpo queimado e está em estado grave. Outra teve queimaduras nas vias aéreas e foi levada para o Pronto-Socorro São Matheus.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.