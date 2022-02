Petrópolis busca abrigo para animais, e grupos arrecadam doações em meio à tragédia

FOLHAPRESS - Equipes de resgate mantêm as buscas em Petrópolis, na região serrana do Rio de Janeiro, onde o temporal de terça-feira (15) provocou inundações e deslizamentos que deixam mais de cem pessoas mortas.

Em meio à tragédia, voluntários se mobilizam para atender também animais resgatados. Entre as prioridades estão encontrar um abrigo e localizar tutores.

Nesta quarta (16), o vereador e ativista da causa animal Domingos Galante Neto (PSC) afirmou em rede social que mais de 30 animais haviam sido resgatados.

O vídeo mostra cães em um ponto de apoio da prefeitura.

A administração municipal, por sua vez, publicou que a Coordenadoria de Bem-Estar Animal está cadastrando voluntários para acolher os animais que forem resgatados por suas equipes.

Médicos-veterinários também podem se voluntariar para ajudar.

Animais têm sido retirados em meio à lama e casas destruídas. O publicitário Carlos Menezes, 27, conseguiu localizar os dois cachorros da família.

Um deles, Pitoco, passou a madrugada no telhado do imóvel e estava bastante assustado, segundo a GloboNews. De acordo com o UOL, encontrar os animais levou alento ao rapaz, que ainda procurava pela avó e pelo irmão.

Entre os grupos de voluntários, o Grad (Grupo de Resgate de Animais em Desastres) atua na região.

Um vídeo nesta quarta mostrou uma moradora que teve a casa destruída junto de seus três cães, que acabaram resgatados e seriam levados a uma clínica veterinária parceira.

A Dog's Heaven, que é da região, afirma que a chuva não causou danos em seu canil.

No entanto, a ONG pede doações de ração para cães e gatos, ração úmida e material para curativos para auxiliar os animais vítimas da catástrofe.

Prefeituras e outros grupos também se mobilizam por doações para humanos e animais.

A Prefeitura de Niterói, por exemplo, iniciou uma campanha de arrecadação de donativos —como água, alimentos, material de higiene e limpeza. "Também recebemos a demanda para doações de ração animal para cães e gatos", disse Walace Medeiros, secretário de Defesa Civil.

Os shoppings da Multiplan no Rio recebem alimentos não perecíveis, itens de limpeza e higiene, roupas, calçados e água que serão encaminhados para o Instituto Corrente do Bem. Os centros de compra recebem ainda ração para cães e gatos, em parceria com o Rio Eco Pets.

Os pontos de entrega são BarraShopping e NewYorkCityCenter, de segunda a sábado, das 10h às 22h; domingos e feriados, das 13h às 21h; VillageMall, segunda a sábado, das 10h às 22h; domingos e feriados, das 12h às 20h; ParkShoppingCampoGrande, de segunda a sábado, das 10h às 22h; domingos e feriados, das 13h às 21h; e ParkJacarepaguá, de segunda a sábado, das 10h às 22h; domingos e feriados, das 13h às 21h.