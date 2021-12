Petistas pedem para PGR investigar Bolsonaro por intimidação a servidores da Anvisa

BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - O deputado federal Alexandre Padilha (PT-SP) e outros petistas entraram com uma representação na PGR (Procuradoria-Geral da República) pedindo abertura de inquérito contra o presidente Jair Bolsonaro (PL) por causa das declarações de intimidação a servidores da Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária). A agência virou alvo do presidente mais uma vez, agora por autorizar vacina da Pfizer para crianças, medida que já foi adotada por diversos países desenvolvidos. Bolsonaro disse, na quinta-feira (16), que iria divulgar o nome dos técnicos que aprovaram o uso do imunizante. "Bolsonaro quer jogar os servidores da Anvisa que respeitam a ciência, aos inquisidores do negacionismo antivacina. As instituições têm obrigação de proteger quem cuida da saúde e quer garantir vacina para as nossas crianças", disse Padilha à reportagem. Ainda na sexta (17), em resposta à fala do presidente, a Anvisa afirmou, em comunicado, que repudia qualquer ameaça. A agência fez uma referência direta a Bolsonaro no texto. Disse que o ambiente de trabalho do órgão regulador é "isento de pressões internas e avesso a pressões externas". Em outubro, os cinco diretores da Anvisa foram ameaçados de morte caso ocorresse a aprovação da vacina para crianças. A ameaça foi feita por email.

