Pessoas acima dos 70 anos podem tomar a 3ª dose da vacina em SP a partir desta segunda

Segundo o Vacinômetro, sistema do governo estadual que atualiza em tempo real as doses de imunizantes aplicadas em todo o estado de São Paulo, foram usadas até o momento na capital paulista 17.420.510 doses de vacina contra a Covid-19, sendo 10.317.182 de primeira dose, 6.682.910 doses de reforço, além de 97.768 doses complementares e 322.65 aplicações únicas.

"No momento a vacinação com dose adicional para gestantes e puérperas não está sendo realizada", afirma a pasta da Saúde municipal, em trecho de nota.

Mulheres que deram à luz recentemente, além de gestantes, de acordo com a Secretaria Municipal da Saúde, só podem ser imunizadas na cidade com doses da Coronavac ou Pfizer. A aplicação é feita em Unidades Básicas de Saúde.

"Ajuda a não disseminar a doença", afirmou. "A questão da vacina não é só para você, é para a população inteira", disse ainda o analista. Mesmo imunizado com a segunda dose, ele afirmou que vai continuar seguindo as orientações de prevenção à Covid-19.

Também estão aptos a tomarem a terceira dose contra o coronavírus na cidade, de acordo com a prefeitura, idosos acima dos 80 já imunizados com duas doses da vacina, há pelo menos seis meses.

Pessoas acima dos 18 anos, com alto grau de imunossupressão, já imunizadas com a dose de reforço, ou vacina única, há pelo menos 28 dias- com exceção de gestantes e mulheres que deram à luz recentemente - também podem tomar a dose complementar.

A gestão Ricardo Nunes (MDB) também anunciou a antecipação da segunda dose do imunizante da Pfizer, de 12 para 8 semanas, a partir desta sexta-feira (24), para pessoas de 28 a 41 anos que já tomaram a primeira dose da vacina. Com relação aos outros imunizantes, o intervalo para a segunda dose segue sendo de 12 semanas para AstraZeneca e 28 dias para Coronavac.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.