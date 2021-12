Pesquisadores testam casca de ovo para obter ácido hialurônico

Pesquisadores de uma startup em Araraquara, interior paulista, fizeram uma descoberta que pode ter grande impacto para o mercado de cosméticos. Eles trabalharam para extrair o ácido hialurônico, usado em diversos tipos de produtos, direto das cascas de ovos de galinha. No processo, as cascas são moídas e trituradas, como explica a pesquisadora Hélida Barud. Além da descoberta, a pesquisadora explica que foi desenvolvido um processo de estabilização, capaz de fazer com que o ácido hialurônico dure mais tempo na pele. Os testes começam no ano que vem e a expectativa é de que o produto esteja no mercado em 2024. Hoje em dia, a maior parte do ácido hialurônico utilizado no Brasil vem da China e muitas vezes com impurezas.

Your browser does not support the video tag.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.