Pesquisadores descobrem fóssil de mamífero de 74 milhões de anos

O paleontólogo argentino Agustín Martinelli explicou que, o bom estado de conservação dos restos mortais “é fundamental para conhecer esta nova espécie mesozóica e extrapolar suas informações para outros mamíferos descobertos na Argentina e no resto do Gondwana”.

Pesquisadores encontraram no Chile, a mandíbula fossilizada com cinco dentes de um mamífero que andou pela Terra há 72 a 74 milhões de anos. O animal, que lembra um gambá, viveu no sul da Patagônia no mesmo tempo dos dinossauros e pertence a uma espécie chamada Orretherium tzen.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.