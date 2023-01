Pesquisadores da Dinamarca e dos EUA descobrem nova estrutura no cérebro

"A caracterização funcional da slym fornece informações fundamentais sobre as barreiras imunológicas e o transporte de fluidos no cérebro", avaliam os autores.

O primeiro autor, Kjeld Møllgård, professor de neuroanatomia na Universidade de Copenhague, levantou a seguinte questão: o sistema nervoso central possui mesotélio (camada que reveste internamente o tórax, abdômen e o espaço em torno do coração, protegendo os órgãos)? O estudo, em parceria com diversos cientistas, mostrou que sim.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Pesquisadores de instituições dos Estados Unidos e da Dinamarca descobriram uma nova estrutura cerebral. Trata-se de uma fina membrana localizada pouco abaixo dos ossos do crânio que parece contribuir para a defesa do cérebro.

