Pesquisa indica que asteroide pode ter dado origem à Floresta Amazônica

Uma pesquisa realizado no Panamá, descobriu o asteroide que caiu na Terra no final do período Cretáceo que pode ter dado início à forma atual das florestas tropicais da América do Sul.

O estudo foi realizado por pesquisadores de universidades e institutos dos EUA, Europa, China e também da América do Sul. Foram analisadas cerca de 50 mil amostras de pólen fossilizado e 6 mil folhas da região da Amazônia colombiana para identificar as alterações nos aspectos da floresta.

A pesquisa concluiu que, na época em que o meteoro caiu, outras espécies de plantam, como as coníferas, dominavam o local. Mas depois do meteoro que extinguiu os dinossauros, as plantas do tipo angiospermas (possuem flores e frutos), passaram a ocupar totalmente as florestas. A partir desse momento, a região começou a se parecer com o que é hoje.

De acordo com os cientistas, “o evento do fim do Cretáceo foi catastrófico para as comunidades da Terra, mas seu efeito duradouro nas florestas tropicais ainda são desconhecidos”. Entretanto, essa pesquisa pode apontar, pelo menos, a origem da Floresta Amazônia.