Personal trainer é preso no Amapá sob suspeita de contaminar mulheres com HIV

As investigações começaram em janeiro, depois que uma das vítimas registrou boletim de ocorrência. Ela informou que conheceu o acusado em uma festa e, em maio de 2022, manteve relações sexuais com ele. Quatro meses depois, em exame de rotina, descobriu estar infectada.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Polícia Civil do Amapá prendeu preventivamente na quarta-feira (15) um homem de 28 anos suspeito de manter relações sexuais com mulheres sem camisinha, mesmo sabendo que é portador do HIV.

