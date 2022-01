Pernambuco passa a exigir passaporte da vacina em cinema, teatro e museu

RECIFE, PE (FOLHAPRESS) - O governo de Pernambuco anunciou, nesta segunda-feira (10), novas medidas para tentar conter a escalada de casos de Covid-19 e de gripe. As regras entram em vigor na sexta (14) e valem até o dia 31. As novas regras implantadas determinam a apresentação de passaporte vacinal para acesso a serviços de alimentação, cinemas, teatros e museus. A comprovação de vacinação será de duas doses de AstraZeneca, Coronavac ou Pfizer ou dose única da Janssen para pessoas até 54 anos. Para maiores de 55 anos, a exigência também contemplará a dose de reforço, em um sinal de endurecimento das medidas. Os eventos também terão número máximo de frequentadores limitados a 3.000 pessoas em locais abertos e de 1.000 pessoas em locais fechados ou 50% da capacidade do espaço -prevalecendo o número que for menor. Além da exigência de comprovação da vacinação, os eventos deverão exigir a apresentação de teste negativo de Covid, sendo com 24 horas de antecedência para exames de antígeno e de 48 horas para exames de RT-PCR. "A ocupação dos leitos de terapia intensiva no estado chegou a 85% nesta segunda-feira. Temos um problema duplo com uma epidemia de influenza dentro da pandemia de Covid. Temos feito nossa parte com a ampliação de leitos, mas apenas isso não será suficiente", afirmou o governador Paulo Câmara (PSB). "Estamos ampliando a exigência do passaporte vacinal para salvar vidas e diminuir a quantidade de mais de 500 mil pernambucanos que não concluíram sua imunização." Nos bastidores do governo, a avaliação é que as novas medidas são uma sinalização de que, caso seja necessário, poderá haver restrições mais duras para o período de Carnaval, no final de fevereiro e início de março.

