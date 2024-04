Pernambuco confirma 5 mortos e 16 feridos em acidente com micro-ônibus em procissão

SALVADOR, BA (FOLHAPRESS) - O Governo de Pernambuco confirmou no início da noite desta segunda-feira (1º) que o acidente um micro-ônibus em Jaboatão dos Guararapes, na região metropolitana do Recife, deixou cinco mortos. O acidente aconteceu na tarde deste domingo de Páscoa, quando o veículo desgovernado atropelou participantes de uma procissão.

Mais cedo, as autoridades haviam informado eram sete vítimas, sendo quatro com a morte constatada no local do acidente e três após serem internadas unidades de saúde. A informação foi dada, respectivamente, pelo Corpo de Bombeiros e pela Secretaria Estadual de Saúde.

Os fiéis da Paróquia do Perpétuo Socorro realizavam a caminhada Cristo Vive e, segundo a prefeitura, o motorista do micro-ônibus perdeu o controle quando descia uma ladeira, tentou desviar de outros veículos e atingiu as vítimas.

A Secretaria de Saúde informou que duas vítimas morreram no local do acidente e outras duas durante o atendimento pela equipe do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência. Uma quinta vítima morreu no Hospital da Restauração.

Ainda há 16 pessoas internadas, sendo nove no Hospital da Restauração e sete no Hospital Dom Helder. Quatro pacientes têm o quadro considerado grave e as demais têm quadro de saúde considerado estável. Outras 13 pessoas atingidas receberam atendimento médico e foram liberadas.

O micro-ônibus operava uma linha de transporte de passageiros e, segundo a prefeitura, estava em situação regular e havia sido vistoriado cinco meses atrás.

"A prefeitura está colaborando para que as investigações transcorram com o devido rigor", afirmou.

O motorista fugiu no momento do acidente, mas se apresentou à polícia e prestou depoimento ainda na noite de domingo.

A Polícia Civil de Pernambuco informou que a investigação segue até o total esclarecimento do caso e que mais detalhes serão repassados apenas após a conclusão do inquérito.

A Arquidiocese de Pernambuco divulgou um comunicado em solidariedade às vítimas e cobrando resposta das autoridades.

"Estamos à disposição para colaborar com as vítimas e seus familiares, auxiliando e contribuindo na superação desta fatalidade", afirma o texto. "Requeremos das Autoridades Públicas que a situação seja averiguada, com todos os envolvidos no acidente devidamente responsabilizados."

Em nota, a Prefeitura de Jaboatão dos Guararapes afirmou que o prefeito Mano Medeiros (PL) declarou estar profundamente abalado com a ocorrência e determinou que as equipes da assistência e da saúde identifiquem os feridos e familiares das vítimas para prestar apoio.

A governadora Raquel Lyra (PSDB) também lamentou o acidente "Meus sentimentos aos fieis e familiares vítimas do atropelamento ocorrido hoje durante procissão em Jaboatão, que vitimou pelo menos quatro pessoas. [...] Triste em saber da notícia neste domingo de Páscoa".