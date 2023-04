Perícia indica problemas na estrutura de mezanino que desabou e matou 9 pessoas em SP

A gestão municipal afirmou ainda que em 2008 foram feitas alterações na estrutura do galpão fora dos padrões determinados pela Cetesb (Companhia Ambiental do Estado).

O Ministério do Trabalho também produziu um relatório de inspeção do acidente. Segundo o Sindicato dos Metalúrgicos de Osasco, que diz ter tido acesso ao documento, foram achadas irregularidades.

As apurações da polícia indicam que o cômodo que desabou era utilizado para uma reunião dos funcionários da empresa com políticos da região.

