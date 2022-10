Perícia conclui que gases tóxicos causaram colapso no pulmão de Genivaldo

"Meu marido era um homem de bem, trabalhador. Apesar de ter um problema de saúde, ele nunca chegou com agressividade nem ficou mexendo com ninguém", afirmou à reportagem a viúva Fabiana dos Santos Oliveira.

As imagens da investigação revelam que, antes de ser asfixiado, ele foi pressionado pelos policiais no pescoço e nos joelhos.

Segundo a investigação, o policial William começou a abordagem e mandou Genivaldo colocar as mãos na cabeça. Ele obedeceu, mas mesmo assim recebeu spray de pimenta no rosto. A perícia mostra que o policial Kleber jogou spray de pimenta ao menos cinco vezes na vítima.

Ele foi agredido e asfixiado em uma viatura da PRF (Polícia Rodoviária Federal) em 25 de maio deste ano no município de Umbaúba, no sul de Sergipe.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Perícia realizada pela PF (Polícia Federal) concluiu que a morte de Genivaldo de Jesus Santos, 38, foi causada por gases tóxicos que provocaram colapso no pulmão do homem.

