Perguntas sobre renda, raça e CPF viram entraves no Censo

Entre as visitas, ela conta que já se deparou com situações inusitadas, como quando entrevistou um homem maçom que queria dar a ela uma bíblia. "Ele queria que eu ficasse carregando uma bíblia enorme", lembra ela, que não aceitou o presente.

Já a recenseadora Joana Barreto considera comum as pessoas ficarem desconfiadas por desconhecem o Censo. "Isso acontece principalmente com a população mais velha daqui, que nunca foi entrevistada, não conhece e acha que se trata de um golpe."

A recenseadora Nathalia Bruni conta que em Paraisópolis, as pessoas não costumam ter problema em relatar a renda. Já nos condomínios de alto padrão, sim. "Aí, você pensa: se ficou com medo é porque alguma coisa tem", brinca ela.

Uma funcionária do Rio de Janeiro, que pediu para não ser identificada, relata que um homem quase a agrediu quando ela perguntou sobre o gênero. Em relação a raça, uma funcionária de Natal, Rio Grande do Norte, que também pediu para não ser identificada, disse que durante a coleta ela perguntou para um senhor qual a raça que ele se identifica e ouviu que isso era uma invenção da esquerda.

Em um grupo de WhatsApp, recenseadores relatam problemas que surgem durante as coletas. É comum, segundo eles, que pessoas se irritem com perguntas relacionadas a sexo e raça.

O recenseador Alberto Longo Craveiro, 46, analisa que pessoas mais idosas que vivem só e passam muito tempo sozinhas acabam conversando com os pesquisadores. "Com a pandemia, as pessoas ficaram muito só e elas veem no recenseador uma oportunidade para conversar."

Da Silva conta que, hoje, o maior problema são os condomínios. "Temos que entrar em contato com o porteiro, que fala com o zelador e passa para o síndico. Só que eles demoram muito para nos responder e eu preciso ir até lá e explicar a urgência", diz.

Até o fim da coleta de dados, o posto que ela trabalha vai visitar 30.000 domicílios. Até agora, já foram 3.000, sendo que cerca de 20% se recusaram a receber o pesquisador, que tentam convencer as pessoas a mudarem de ideia. ."Explicamos que é importante para as políticas públicas", diz. Apenas em último caso, afirma ela, o agente informa que responder o questionário é obrigatório por lei.

