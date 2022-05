Perdeu o eclipse? Veja as fotos do fenômeno que pôde ser visto do Brasil

As minhas melhores fotos do Eclipse Lunar! #EclipseLunar pic.twitter.com/hI1xVWPfjJ

Antes que Galvão Bueno pudesse dizer "Vai se formando um clima terrrrível!" garantimos nosso registro do eclipse lunar e compartilhamos na live do @Obs_Nacional ! Durante a totalidade, é possível ver estrelas tênues cercando a Lua. pic.twitter.com/A7tBZgH7mI

Ficou sem conseguir assistir o eclipse da madrugada de hoje (16)? Não tem problema, você pode conferir abaixo as fotografias tiradas por internautas do eclipse total da Lua.

