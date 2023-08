'Perdão por não ter te protegido', diz namorada de homem morto pelo ex dela

A suspeita é que o crime tenha sido motivado por ciúmes do relacionamento da ex-companheira, de acordo com a corporação. Irís contou que o Adelson afirmava que a família dele foi destruída pela vítima.

"Nós nos gostávamos muito, e mesmo com tantos impedimentos a gente tentava se afastar, mas nunca conseguíamos ficar longe um do outro. Eu preferia mil vezes ver ele feliz com outra pessoa do que isso que aconteceu, mas a gente nunca imagina que isso vá acontecer de fato. (...) Que Deus consiga fazer eu me perdoar", disse Irís.

A mulher citou ainda que apenas Jackson e outras pessoas próximas sabiam das situações difíceis que ela passava com o ex-marido e suspeito do crime, identificado como Adelson Anacleto, e completou que o namorado segurou a mão dela nos piores momentos, dizendo que eles ficariam juntos.

Irís escreveu que lembra da cena do assassinato "toda a hora" e se questiona como ela conseguirá viver com isso durante a vida, descrevendo a situação como "fardo muito pesado".

A namorada do rapaz comentou ser muito fácil julgar a dor do outro, mas apenas Deus sabe como ela está se sentindo. Ela também afirmou que está sendo medicada. O casal estava junto há cerca de um ano.

Irís Mayara Vale fez ao desabafo após a morte do companheiro e postou outro relato nesta terça-feira (15) no Instagram.

