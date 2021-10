Pequenas cidades têm índices melhores de vacinação contra Covid em SP

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Pequenos municípios paulistas têm os melhores índices de vacinação contra Covid-19, segundo ranking do governo de São Paulo. De acordo com a gestão estadual, cinco cidades localizadas nas regiões de Bauru e São José do Rio Preto já ultrapassaram a meta da campanha. Outros 26 municípios da têm mais de 80% de cobertura.

O líder da tabela é Uru (517 km de SP), cidade da região de Bauru com população estimada em cerca de 1.150 habitantes, que já tem mais de 96% de seus adultos completamente imunizados. Na sequência, aparecem, respectivamente, Adolfo (455 km de SP), Turmalina (597 km de SP), e Dolcinópolis (599 km de SP), todas da região de Rio Preto e com mais de 92% de cobertura. Também nesta região, Parisi tem 91 % (533 km de SP).

Os dez municípios mais bem ranqueados têm menos de 3.000 habitantes, segundo estimativa do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística).

O governo afirma que o percentual é calculado em função da estimativa populacional e do total de pessoas que já concluíram o esquema vacinal indicado nas bulas dos fabricantes dos imunizantes e pelo PNI (Programa Nacional de Imunizações), conforme dados reportados pelos próprios municípios na plataforma estadual VaciVida.

O sistema deve ser atualizado preferencialmente no mesmo dia da aplicação da segunda dose, uma vez que a falta de cadastro em tempo oportuno pelos municípios no sistema impacta na visualização adequada dos dados pelo PEI (Plano Estadual de Imunização). Os municípios devem reportar essa informação em até 72 horas.

Entre as médias, Botucatu (238 km de SP) é a mais bem colocada na lista. O município, com população estimada em 150 mil habitantes, é o 24% do ranking, com 83% da população com ciclo vacina completo. A cidade fez parte de um teste em parceria do Ministério da Saúde, da Unesp (Universidade Estadual Paulista; campus Botucatu), da Prefeitura de Botucatu, da Universidade de Oxford e da Fundação Bill e Melinda Gates, no primeiro semestre, que imunizou de uma vez os moradores com AstraZeneca.

A capital paulista, segundo a classificação do governo Doria, está na 245º colocação, com 69,94% de pessoas vacinadas. Mas, segundo a Prefeitura de São Paulo, gestão Ricardo Nunes (MDB), 92,6% do público que pode ser imunizado, ou seja, a partir de 12 anos, já está com a vacinação completa, com quase 20 milhões de doses aplicadas até o início da tarde da última terça-feira (26).

A lista completa está no site https://vacinaja.sp.gov.br/vacinometro, acessando o ícone "Esquema Vacinal Completo".

*

VEJA AS CIDADES QUE MAIS VACINARAM CONTRA A COVID-19 NO ESTADO DE SÃO PAULO

Posição - Cidade - População

1º - Uru - 1.153

2º - Adolfo - 3.554

3º - Turmalina - 1.696

4º - Dolcinópolis - 2.112

5º - Parisi - 2.169

6º - Florínea - 2.653

7º - Nova Canaã Paulista - 1.852

8º - Santana da Ponte Pensa - 1.467

9º - Flora Rica - 1.430

10º - Santa Salete - 1.552

Fonte: Governo de São Paulo (consulta em 27/10/2021)