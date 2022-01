Pelo sétimo dia seguido, Bolsonaro publica vídeo de folga na praia em SC

BRASÍLIA, DF (UOL/FOLHAPRESS) - O presidente Jair Bolsonaro (PL) publicou, neste domingo (2), em seu perfil no Facebook, mais um vídeo em que passeia na praia com apoiadores em São Francisco do Sul, onde está de folga desde o último dia 27. Pelo sétimo dia seguido, Bolsonaro fez aparição pública e, cercado de apoiadores, causou aglomerações. O presidente continuou com as caminhadas mesmo após a prefeitura do município ter confirmado, no último dia 30, a transmissão comunitária da variante ômicron, nova cepa do coronavírus. Desde sua chegada a Santa Catarina, onde está hospedado em acomodações do Exército, Bolsonaro sofreu críticas por não ter acompanhado presencialmente o apoio às enchentes na Bahia, que registraram 25 mortos e ainda contabilizam mais de 32 mil desabrigados. No vídeo publicado neste domingo, Bolsonaro aparece nas praias de Itaguaçu e Ubatuba, distantes pouco mais de 4 km uma da outra. O presidente cumprimenta apoiadores mais de uma vez e aparece pilotando uma moto aquática, atividade comum durante a folga. O presidente, a princípio, deve deixar o litoral catarinense no próximo dia 4. No dia seguinte, à noite, Bolsonaro deve participar de um jogo de futebol beneficente, em Buriti Alegre (GO), com os cantores sertanejos Marrone e Gusttavo Lima. O evento terá arrecadação de alimentos. No último dia 31, em pronunciamento de seis minutos, o presidente voltou a criticar governadores e a exigência de "passaporte vacinal", além de defender a prescrição médica para que crianças sejam vacinadas contra a Covid.

