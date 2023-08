Pelo menos uma pessoa é baleada em ação da PM em Guarujá

Desde o mês passado, a polícia realiza a Operação Escudo na Baixada Santista, que foi deflagrada após o assassinato do soldado da Rota (Rondas Ostensivas Tobias de Aguiar) Patrick Bastos Reis, baleado no dia 27 de julho em Guarujá. A ação resultou na morte de 16 pessoas.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Pelo menos um homem foi baleado durante confronto com policiais militares do Baep (Batalhão Especiais de Ações Especiais de Polícia) na tarde desta terça-feira (15), em Guarujá, no litoral de São Paulo.

