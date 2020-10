Pelo Brasil

No terceiro episódio do docu-reality Minha Receita, que vai ao ar nesta quinta, 22, às 22h50, na Band, o chef Erick Jacquin quer desvendar a história do churrasco.

Enviado ao Rio Grande do Sul, o repórter Carlinhos Carneiro mostra a tradição gaúcha e apresenta a curiosa Nova Bréscia, cidade que exporta churrasqueiros.

Já no Rio de Janeiro, Polly Marinho anda pela cidade em busca do famoso espetinho de rua.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.