Pelo 3º dia seguido, linha 9-esmeralda tem falha, e passageiros descem na via

Os metroviários também dizem que aceitam não entrar em greve se o governador acatar à catraca livre no dia da paralisação -se ela for aprovada. Questionado sobre o tema, Tarcísio afirmou, na terça-feira (3), que não é permitido pela Justiça liberar a população do pagamento das tarifas.

Eles exigem do governo de Tarcísio de Freitas a derrubada de um pregão de terceirização dos atendimentos do Metrô, marcado para o dia 10 de outubro.

A mesma linha 9-esmeralda ficou 27 horas com falhas na circulação de trens por uma falha no sistema elétrico. O Ministério Público de SP apura se houve falha da concessionária ou algum tipo de sabotagem ao trem. Um ofício também será entregue ao delegado Pablo Baccin, que investiga o caso.

"Passageiros foram orientados por avisos sonoros e pelos AAS (Agentes de Atendimento e Segurança) a permanecerem na composição para desembarque em segurança nos dois carros alinhados em plataforma, porém alguns abriram as portas e desembarcaram na via", afirmou a ViaMobilidade em nota.

Pessoas que estavam em vagões próximos à plataforma conseguiram sair normalmente, mas quem estava em vagões do fundo precisou descer à via, disse Alves.

"O trem ficou com tudo fechado por 20 minutos", relatou Emerson Alves, 28 anos, supervisor de marketing que estava no trem na hora da falha.

Um passageiro relatou à reportagem que houve uma queda de energia no trem na altura da estação Primavera-Interlagos, no sentido Grajaú. O incidente ocorreu aproximadamente às 19h desta quinta-feira (5), horário de pico de movimento.

