Pela segunda semana consecutiva, índices de monitoramento da Covid permanecem estáveis em SP

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Pela segunda semana seguida, os índices de monitoramento da Covid-19 -como a taxa de ocupação das UTIs (Unidades de Terapia Intensiva) e o nível de isolamento social- permanecem em estabilidade no estado de São Paulo, de acordo com dados do governo paulista. O trânsito também não apresentou variação significativa.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.