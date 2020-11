Pela família

Estreia nesta quarta, 11, às 22h15, o Fox Premium 1 a série Council of Dads - Lembranças do Meu Pai. Baseada no livro de Bruce Feiler e composta por dez episódios, a produção parte da vida da devastadora notícia recebida por Scott Perry (Tom Everett Scott). Ele tem uma doença rara e contará com os amigos para que sua família seja amparada.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.