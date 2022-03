Peça brasileira 'Apátridas' concorre a prêmio em Milão

A temática da migração e do refúgio é um tema constante do grupo. Em 2012, eles conquistaram pela primeira vez o prêmio com "Caminos Invisibles...La Partida", que mostrava a trajetória de sul-americanos em busca de uma vida melhor. "Para nós que estudamos teatro e completamos 20 anos de trabalho, participar deste evento coroa toda a nossa trajetória", diz Polonini.

