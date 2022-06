Pazuello ignora Covid-19 em palestra em evento conservador em SP

Pazuello assumiu o ministério em 16 de maio de 2021, interinamente, e foi oficializado no cargo quatro meses depois. No período em que comandou a pasta, viu os casos de coronavírus explodirem, foi acusado de protelar a aquisição de vacinas e, por isso, entrou na mira da CPI da Covid.

Em sua fala, no entanto, o general da reserva, que foi criticado pela atuação contra a pandemia, ignorou a Covid-19. Preferiu discorrer sobre seu trabalho no comando da Operação Acolhida, de auxílio a refugiados venezuelanos em Roraima, anterior à passagem pelo ministério.

