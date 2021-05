Pazuello diz que seguiu Conselho Federal de Medicina em nota técnica sobre cloroquina

BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - O ex-ministro da Saúde Eduardo Pazuello afirmou nesta quarta (19) que se limitou a pedir uma nota técnica orientando como proceder a indicação de uso de hidroxicloroquina no combate à Covid-19 porque os médicos estavam fazendo recomendações "off label", ou seja, fora das diretrizes aprovadas pela Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária). Pazuello afirmou ainda que seguiu o CFM (Conselho Federal de Medicina) ao elaborar orientação sobre a droga.

