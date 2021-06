Paulistanos relatam misto de ansiedade e alívio com retomada de vacinação

Mesmo já podendo ter tomado a primeira dose no último sábado, a costureira Valdenice Francisco da Silva, 51, esperou para poder se vacinar junto com o marido o motoboy Edilson Pereira Souza, 49. "Achei bacana a gente vacinar junto", afirmou ela.

"Eu saí correndo do consultório e fui para o posto, e com a cartinha já falaram que poderia entrar na fila para tomar a vacina",afirmou.

Logo na abertura da UBS Santa Cecília, no centro, por volta de 7h, algumas pessoas que aguardavam na fila gritaram a frase "Viva o SUS".Adriana Fender, 49, moradora da Vila Buarque, estava no posto e se disse aliviada por tomar a vacina. "Fiquei muito feliz. É muito bom poder tomar a vacina e ficar um pouco mais aliviada. Fiquei bem feliz mesmo e até me surpreendeu esse adiantamento da faixa etária. Nem peguei fila, foi direto", afirmou.

Na UBS Vila Santo Estevão, na Vila Gomes Cardim, região do Tatuapé (zona leste), era nítida a emoção nos olhos da estatística Katia Camorci, 49. Questionada se temia não conseguir o imunizante, ela disse que não confiava 100% de que teria a dose, porém, saiu de casa e foi até a UBS. "Eu confio é na ciência. Agora é seguir a vida com prudência, máscara e álcool em gel, distanciamento e esperar a segunda, que, tomara, tenha", afirmou.

