Paulistanos, artistas de rua e turistas invadem avenida Paulista após reabertura

O produtor Antonio Caldas, 47, que viajava com a família, resolveu estender sua estadia para aproveitar a Paulista aberta. "É fantástico. Chega a arrepiar ver as pessoas curtindo a vida de novo. Acredito que o pior da Covid-19 já passou", afirma.

O fluxo de pessoas e ciclistas aumentou a partir das 10 h, quando os termômetros marcavam 18° em SP. Muitas famílias, com crianças, tomavam a via. O passeio também atraiu turistas que estavam na capital paulista.

O gerente de vendas Luiz Otávio Morelli, 33, também comemorou a reabertura. "A gente tinha perdido esse parque público em São Paulo. Que bom que voltou", diz ele. Sua mulher, a engenheira agrônoma Camila Morelli, por outro lado, avalia que "ainda não era a hora de abrir". "As pessoas têm que estar mais vacinadas. Acho um risco porque as pessoas aglomeram mesmo e tem gente sem máscara", segue.

"Apesar do estado da pandemia, é importante voltar a ocupar a cidade. Esse evento teste vai depender muito mais da responsabilidade das pessoas que frequentam aqui. Tem muita gente sem máscara, achando que são mais velozes do que o vírus", continua.

Agora, reabre em caráter experimental -com horário reduzido, das 8 h às 12 h. O experimento ocorre em meio ao aumento da vacinação na capital paulista. Segundo a administração municipal, 70% da população elegível já foi vacinada com ao menos uma dose contra a Covid-19.

Moradora do bairro do Ipiranga, Caroline conta que passou a frequentar parques perto de sua casa enquanto a Paulista não reabria.

"As pessoas estão mais conscientes com a Covid-19. E aqui é muito gostoso, temos liberdade. Minha filha pode andar e correr e eu não preciso me preocupar com carros", segue ela, que estava acompanhada do marido, o motoboy Ernande de Almeida Jesus, 30, e da filha Lorena, 2.

