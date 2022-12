Paulistano cria feriado prolongado, e capital tem recorde de congestionamento

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Jogo do Brasil no início da tarde de uma sexta-feira e o tempo que firmou depois de dias com muita chuva. O paulistano transformou esses ingredientes na saída em um 'feriado prolongado' e, nesta quinta-feira (8), houve uma invasão de veículos nas ruas e avenidas que proporcionaram o recorde de congestionamento no ano na cidade de São Paulo, com 485 km, às 18h30, segundo a CET (Companhia de Engenharia de Tráfego).

A seleção brasileira enfrenta a Croácia, às 12h (de Brasília) desta sexta (9), na briga por uma vaga na semifinal da Copa do Mundo. Pelo fato de o jogo ser no meio da tarde, muitos vão ser dispensado do trabalho. A Prefeitura de São Paulo, por exemplo, suspendeu o expediente dos órgãos da administração direta, das autarquias e das fundações.

A marca desta quinta supera a do último dia 2, também uma sexta, quando o Brasil enfrentou Camarões às 16h30, pela última rodada da fase de classificação. Duas horas antes do jogo, a CET registrou 474 km de lentidão na cidade.

Na estreia da seleção, contra a Suécia, no dia 24, a prefeitura já havia contabilizado 472 km, também às 14h30.

Os primeiros sinais de que o motorista precisaria ter paciência foram dados no início da tarde, quando a os índices de congestionamento apontaram 314 km de lentidão. Na quinta passada (1º) neste mesmo horário, o congestionamento era de 157 km.

E a dificuldade avançou a noite. De acordo com a CET, as 20h ainda havia 253 km de engarrafamento pela cidade.

Na avenida dos Bandeirantes, um dos acessos à rodovia dos Imigrantes, principal ligação à Baixada Santista, havia 1,5 km de lentidão na via expressa, às 22h.

Segundo a concessionária Ecovias, a Imigrantes tinha dois pontos congestionados por excesso de veículos, do km 23 a km 24, e dos km 63 a km 70 --esse trecho, onde há obras, continuava lento as 22h.

Quem for passar o "feriadão" na praia terá três dois de calor, com temperaturas que podem chegar aos 33ºC em Santos, na Baixada, ou 28ºC em Ubatuba, no litoral norte. Não há previsão de chuva até domingo (11).