   Compartilhe este texto
Nilton Lins

Patinetes, ferry boat e novas regras tentam aliviar o trânsito no litoral paulista

Por Folha de São Paulo

23/11/2025 8h38 — em
Variedades



SANTOS, SP (FOLHAPRESS) - Preocupados com o trânsito no verão, municípios do litoral paulista tentam implantar patinetes elétricos, ampliar ciclovias, melhorar asfalto e controlar furto de veículos para facilitar o deslocalmento de moradores e turistas na próxima temporada.

Em Guarujá, o primeiro verão com locação de patinetes elétricos promete mudar a dinâmica da orla. O serviço, em fase piloto, resulta de parceria entre a prefeitura e uma empresa especializada. Por aplicativo, moradores e turistas podem usar um dos 300 patinetes disponíveis por R$ 0,69 o minuto ou assinatura mensal de R$ 14,99.

"É uma opção descarbonizada de micromobilidade que contribui para menos carros em circulação", diz o secretário de Mobilidade, Rodrigo Lopes. O município também deve entregar, ainda neste ano, uma ciclovia da avenida dos Caiçaras o circuito cicloviário é o principal da cidade e, hoje, conta com malha de 70 km.

Outra inovação na cidade da Baixada Santista é a integração dos radares municipais ao sistema estadual de monitoramento Muralha Paulista. A medida permitirá à Polícia Militar identificar veículos furtados em tempo real. "Mobilidade urbana é um ecossistema. Se o morador tem segurança para deixar o carro em casa, criamos um círculo virtuoso", afirma Lopes.

Em Mongaguá, a prefeitura avalia implantar o mesmo modelo de patinetes. "Esses dispositivos estimulam a locomoção sustentável", justifica a prefeita Cristina Wiazowski.

No litoral norte, Ilhabela também acredita no modal, e com mesmos patamares de valor de Guarujá. Desde setembro, 150 patinetes estão em operação, com mais de 20 mil viagens e 6.700 usuários cadastrados. O município pretende ampliar o número de equipamentos devido à boa adesão.

Paralelamente, foram concluídas obras viárias e cicloviárias no sul da ilha e melhorias na rodovia SP-131, incluindo alargamento, novo asfalto e ampliação de ciclovias. A cidade ainda reforça o transporte aquaviário com três embarcações tipo catamarã (o Aquabus) e um novo ponto de embarque da balsa para a vizinha São Sebastião.

Responsável pelas travessias, a Semil (Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística) informa que a ligação São Sebastião-Ilhabela passa por modernização com renovação já feita de cinco balsas de um total de nove, além da entrega de duas lanchas também realizadas.

Outro ferry boat (barco de travessia) será incorporado até março, elevando em 63% a capacidade para pedestres e 28% para veículos em relação a 2024. O investimento total em melhorias supera R$ 212 milhões desde 2023 o que inclui reforma de 21 embarcações em rotas como Santos-Guarujá, Santos-Vicente de Carvalho e Cananeia-Ilha Comprida.

Com a chegada do verão, a Coordenadoria Estadual de Travessias lançará mais uma edição da Operação Verão, que busca reduzir filas e agilizar embarques entre dezembro e março (quando a demanda cresce cerca de 10%), segundo o governo estadual.

Entre as ações estão embarque simultâneo, reforço de equipes, cobrança antecipada e manutenção 24h. Na última temporada, o programa transportou 5 milhões de usuários, com redução média de 13% nos tempos de espera.

DE PEDESTRES A MOTORHOMES

Em Santos, maior cidade da região, a novidade é a campanha "Faixa Viva  Segurança no Trânsito é Compromisso de Todos", que reforça o respeito à prioridade dos pedestres em faixas sem semáforo. "A meta é consolidar uma cultura de convivência harmoniosa no trânsito", diz a prefeitura por nota.

Santos também prepara seu plano anual de verão a partir de dezembro com 225 agentes e 37 viaturas. Um dos focos será orientar ciclistas sobre circulação correta e segura. "E precisa mesmo. Disso e muito mais. Aqui é cada vez mais comum ver ciclistas na contramão e em calçadas", comenta o motorista de aplicativo Paulo Figueiredo, 65 anos.

No litoral norte, Ubatuba regulamentou o turismo sobre rodas com a Lei nº 4.704, que disciplina a circulação e o estacionamento de motorhomes e trailers. O texto limita o pernoite a campings licenciados ou estacionamentos privados. "Concordo. Alguns da Argentina ficam meses parados tomando lugar de carros na área de praia", conta a dona-de-casa Edneia Soares, 37.

Já em Bertioga, as melhorias se concentram no transporte público: em outubro, cinco novos ônibus foram incorporados à frota municipal de 38 veículos a idade média dos veículos caiu de três anos para menos de dois, informa a prefeitura.

Bastidores da Política - Prisão de Bolsonaro tem potencial para incendiar o País Bastidores da Política
Prisão de Bolsonaro tem potencial para incendiar o País

Siga-nos no
O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.

ASSUNTOS: Variedades

+ Variedades


23/11/2025

Frente fria baixa temperatura e pode provocar chuva em SP neste domingo (23)

22/11/2025

Europa segura avanço financeiro na COP30, apesar de discurso pró-plano de Lula contra fósseis

22/11/2025

COP30 uniu centenas de iniciativas lançadas em outras conferências

22/11/2025

Mega-Sena acumula e prêmio chega a R$ 18 milhões; confira dezenas sorteadas

22/11/2025

COP30 acaba com quase 27 horas de atraso; cúpulas do clima não terminam no horário desde 2003

22/11/2025

Mega-Sena sorteia prêmio acumulado de R$ 10,1 milhões; confira dezenas

22/11/2025

Sobe para cinco o número de policiais mortos em megaoperação no RJ

22/11/2025

Acordo da COP30 tem avanços, mas decepciona em fósseis, avaliam ONGs

22/11/2025

Ronnie Lessa é transferido do presídio de Tremembé (SP) para Brasília

22/11/2025

Marina é aplaudida de pé e se emociona no encerramento da COP30

22/11/2025

Marina é aplaudida de pé e se emociona no encerramento da COP30

22/11/2025

PM mata a esposa e o sogro a facadas e é morto após intervenção de policiais em Piraju, no interior de SP

22/11/2025

Sessão final da COP30 tem briga de países e reclamação contra presidente

22/11/2025

COP30 termina com acordo que exclui plano de Lula contra fósseis, atende Europa e tem menção inédita a afrodescendentes

22/11/2025

Governo usou créditos de carbono para compensar emissões da COP30

22/11/2025

Após 25 dias internado, morre quinto policial baleado em megaoperação no RJ

22/11/2025

Rússia contesta menções a gênero em textos da COP30

22/11/2025

Nigéria diz que transição para fim dos fósseis não pode ser imposta

22/11/2025

Presidente da COP30 afirma que decisões do começo da sessão foram adotadas, apesar de reclamações

22/11/2025

Índia diz que COP30 precisa encerrar com acordo apesar de posições 'extremistas' de certos países

22/11/2025

Rússia acusa na COP30 países latinos de se comportarem como crianças; Argentina responde

22/11/2025

Pedro e ministra da Colômbia dizem rejeitar texto da COP30 que não fale de fósseis

22/11/2025

Começa a venda de bilhetes para trem noturno entre Minas e Espírito Santo

22/11/2025

Projeto coloca conhecimentos indígenas em harmonia com outros saberes na escola

22/11/2025

Estudantes protestam pela anulação do Enem 2025

22/11/2025

Acordo da COP30 exclui plano de Lula contra fósseis, atende Europa e tem menção inédita a afrodescendentes

22/11/2025

Nova crise do Enem expõe problema crônico na produção de questões

22/11/2025

Países reclamam e COP30 tem sessão plenária final suspensa

22/11/2025

Em discurso no G20, Lula comemora resultados da COP


Notificação Push Onsignal

Notificação enviada!