'Passava o rodo': Zezé di Camargo assume que traía Zilu e revela verdadeiro motivo de casamento

Zezé ainda comentou que, na época, foi criticado por decidir se separar. Foi então que ele detalhou o motivo de decidir se casar com Zilu em 1982. "De repente, casei com 19 anos, porque minha ex-mulher engravidou. Ela é quatro anos mais velha que eu, e os pais dela eram contra o nosso namoro, porque achavam que eu era um moleque e não tinha futuro."

"Eu sou um homem vivido, que passou por todas as experiências com mulheres na vida. Mulheres bonitas igual a Gra (Graciele Lacerda, atual do artista), eu tive o quanto eu quis durante a minha vida. Teve uma época, de 1992 a 2005, que eu era bagaceira. Eu passava o rodo. Eu não nego isso."

Your browser does not support the video tag.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.