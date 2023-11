Passagem em Rafah é reaberta para saída de estrangeiros de Gaza, diz Hamas

O grupo de brasileiros está abrigado nas cidades de Khan Younes e Rafah, próximas à fronteira com o Egito. Segundo o Itamaraty, o esquema de resgate está de prontidão e prevê auxílio desde a saída da Faixa de Gaza -com equipes e ônibus, medicamentos e alimentação- até o embarque no Aeroporto do Cairo, onde um avião da Força Aérea Brasileira os aguarda.

O grupo de brasileiros em Gaza é composto por 34 pessoas. Dessas, 24 são brasileiros, sete são palestinos com RNM (Registro Nacional Migratório) e três palestinos. Do total, 18 são crianças, 10 são mulheres e seis são homens.

Your browser does not support the video tag.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.