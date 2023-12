Passageiros aproveitam tarifa zero em SP para se divertir em domingo de calor

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS0 - Os ônibus chegavam quase todos lotados ao Sesc Itaquera, na zona leste de São Paulo, na manhã deste domingo (17). A piscina gratuita e o dia ensolarado foi o que atraiu a maior parte do público, que se beneficiou também da tarifa zero no transporte para chegar lá.

A gestão do prefeito Ricardo Nunes (MDB) deu início neste domingo (17) ao sistema de passagens de ônibus gratuitas aos domingos em toda capital.

A medida, anunciada na última segunda-feira (11), coincide com a proximidade das eleições municipais. Nunes irá disputar a reeleição. A gratuita no transporte municipal também irá valer no Natal (25), no Ano-Novo (1º) e no feriado de aniversário da cidade, em 25 de janeiro.

"É ótimo para conhecer lugares diferentes sem gastar tanto", disse a manicure Norma Francisco dos Santos, 48, que cruzou a cidade com os filhos para chegar à atração. "Saímos do Morumbi umas 7h30", disse ela ao desembarcar, pouco depois das 10h.

A gratuidade no transporte também foi incentivo para a família do autônomo Victor Rodrigues, 19, sair reunida. "Aproveitamos para levar as crianças para se divertir, e é bom que os adultos também saem de casa", disse. O grupo, composto por quatro adultos e cinco crianças, calcula economia de aproximadamente R$ 80 com o passe livre.

A lotação do veículo surpreendeu Raquel Laurentino, 48, mas não chegou a incomodar. "Teve gente que precisou entrar pela porta de trás, mas a viagem em si não foi demorada, uns 20 minutos", disse a agente de terminal, que embarcou no terminal Itaquera com uma amiga -ambas levavam filhas crianças para passear.

Muita gente, porém, ainda não sabia do benefício neste domingo. "Só fiquei sabendo agora", disse Raquel Barros, 40, depois de desembarcar de um carro de aplicativo com as filhas. "Agora que estou sabendo, vamos voltar de ônibus e economizar", acrescentou.

Também na zona leste, o terminal urbano Tatuapé, que fica anexo às estações de trem e metrô, teve movimento ligeiramente acima do normal no início da tarde, segundo funcionários. Muita gente, disseram, só foi descobrir sobre o passe livre ao embarcar.

O transporte sobre trilhos manteve-se como o principal acesso da população a dois shoppings que ficam ao lado do terminal. Ainda assim, teve gente que optou pelos ônibus ao saber da gratuidade.

Foi o caso do casal Michele Pereira, 17, e Felipe Nascimento, 19, que moram na região leste. "Meu trabalho já não dá muito vale transporte, então essa gratuidade no meu dia de folga vai ser muito bom, porque já deixei de sair pra não gastar com condução", disse ele. Pereira, por sua vez, acredita que a tarifa zero servirá para estimular o lazer aos domingos.

A opinião é compartilhada pela estudante de gastronomia Vitória Brito, 17, que pretende aproveitar o benefício para frequentar feiras culturais e eventos culinários. "Não é sempre que dá pra dispensar o metrô, mas é uma economia mesmo assim", disse ela, que foi até o shopping para comprar um presente.

A gratuidade também estimulou o uso do ônibus por quem está visitando São Paulo. Natural de Santa Catarina, a médica Carolina Thiel, 30, chegou à cidade na quinta-feira junto com a mãe.

"A gente usou mais carro de aplicativo nesses últimos dias, já que não conhecemos a cidade tão bem, mas quando vi que teria gratuidade resolvemos sair de ônibus hoje", disse Thiel, que aguardava no ponto para voltar ao hotel depois de passeio na avenida Paulista.

Morador do Butantã, Matheus Lucarelli, 29, também preferiu o ônibus, mesmo tendo rota direta até a região por meio da linha 4-amarela. "Muita gente tem só o domingo livre e acaba não saindo pra economizar o dinheiro da condução. Agora não tem desculpa, e eu espero que continue [a tarifa zero]", disse o auxiliar administrativo, citando parques como Villa Lobos e Ibirapuera como destinos que pretende visitar com o passe livre.

O Ibirapuera foi justamente a escolha do estudante Luiz Fernando Santos, 20. "Costumo vir uma vez por mês, vai ser bom pra economizar", disse o morador do Jardim Ângela, na zona sul.

Na madrugada deste domingo (17), o prefeito embarcou em um coletivo no na região de Santo Amaro, na zona sul de SP, para marcar a estreia da tarifa zero.

Acompanhado de assessores, imprensa e vereadores, Nunes se deparou com pessoas que não sabiam o que era o programa, reclamações e até um dedo do meio próximo a seu rosto. Enquanto entrava no veículo, duas mulheres, do lado de fora, protestavam.

Na mesma semana em que a tarifa zero foi anunciada, o governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) confirmou o aumento do preço da passagem do metrô e dos trens de R$ 4,40 para R$ 5 a partir de 1º de janeiro. Nunes foi pego de surpresa pelo anúncio.