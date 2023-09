Passageiro sofre tentativa de roubo, cai e morre na Estação da Luz, em SP

A reportagem tenta contato com a SSP-SP (Secretaria da Segurança Pública do Estado de São Paulo). A reportagem será atualizada tão logo haja manifestação.

"A ocorrência foi registrada no 2º DP (Distrito Policial), do Bom Retiro, e a CPTM irá colaborar com a investigação da autoridade policial, inclusive com imagens das câmeras de segurança localizadas na estação", comunicou a companhia.

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um passageiro morreu após sofrer uma tentativa de roubo, cair no chão e bater a cabeça na Estação da Luz, da CPTM (Companhia Paulista de Trens Metropolitanos), no centro da capital, na noite de quarta-feira (20).

