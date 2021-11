Passageiro cai em trilhos logo após passagem de trem em SP e convulsiona

Palumbo afirmou ainda que, em situações semelhantes, na CPTM ou linhas do Metrô, o ideal é que funcionários na estação sejam acionados. "O fio que você tem, de alta tensão, fica normalmente na parte de cima, conectado no teto do vagão do trem. No Metrô, não, ele fica embaixo, então é perigoso. O ideal é que você chame de imediato a emergência da estação para que ela faça o atendimento à vítima", recomendou.

"Estou checando com o capitão Novais, chefe de operações, e verificando se a gente vai precisar fazer atendimento. Uma queda assim, a gente vê que ele caiu desprevenido, não tinha como se proteger. Ele deve ter batido a cabeça, ainda bem que o pessoal conseguiu retirá-lo", disse Major Palumbo, do Corpo de Bombeiros, em entrevista ao vivo por telefone ao Brasil Urgente (TV Bandeirantes), momentos após o ocorrido.

A estação estava bastante cheia e a queda ocorreu segundos após a passagem de um trem do Expresso Aeroporto, que utiliza a mesma via. "A vítima foi retirada pelos próprios passageiros, atendida imediatamente pela equipe da estação e levada para um pronto-socorro", informou a assessoria de imprensa da CPTM, em nota enviada à reportagem.

