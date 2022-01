Passageira morre em voo, e companhia aérea faz pouso não previsto no Brasil

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um voo da KLM (KL 701) que decolou no sábado (8) de Amsterdã, na Holanda, com destino à Argentina, fez um pouso de emergência no Aeroporto Internacional de Brasília na madrugada deste domingo (9) após um óbito, ocorrido dentro da aeronave. De acordo com informações da Polícia Civil do Distrito Federal, que foi chamada para o caso, a vítima é mulher, de 75 anos, de nacionalidade Argentina. De acordo com as informações que a Polícia Civil investigou, a mulher teria passado mal durante o voo e falecer, "de causa natural aparente", antes do pouso. Por causa da ocorrência, a companhia aérea decidiu pela escala não prevista no aeroporto internacional de Brasília. Após o pouso, o corpo foi levado ao IML (Instituto de Medicina Legal) do Distrito Federal, e a embaixada da Argentina foi acionada para dar suporte. "O corpo foi recolhido ao Instituto Médico Legal da PCDF e a necrópsia já foi realizada. Assim que houver a apresentação de um documento oficial da vítima para confirmação da identidade, o corpo será liberado para a família que adotará as providências quanto ao registro no cartório para assuntos consulares", informou a Polícia Civil em nota enviada a reportagem. Procuradas pela reportagem, a companhia aérea e a embaixada argentina não responderam até a publicação desta nota.

