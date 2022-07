Parte do teto de sala desaba e atinge um estudante na UFRN

Segundo a UFRN, um aluno ficou levemente ferido com o desabamento, mas não precisou de atendimento médico. Nas redes sociais, testemunhas afirmaram que o aluno ferido sofreu um arranhão no braço e estava saindo da sala quando o desmoronamento ocorreu.

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O forro do teto de uma sala da UFRN (Universidade Federal do Rio Grande do Norte) desabou, na tarde desta sexta (22), deixando um aluno levemente ferido na Pró-Reitoria de Pesquisa, no campus de Natal, capital potiguar.

