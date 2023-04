Parte de teto de hospital desaba em Itapevi, e vítima tem perna amputada

"Após o resultado [da perícia], a Prefeitura vai analisar se a unidade de saúde será reativada ou não. No momento, todos os atendimentos serão realizados no Pronto Socorro Central [também em Itapevi]", afirmou a prefeitura de Itapevi em nota.

O Corpo de Bombeiros informou que cinco viaturas foram deslocadas para o atendimento do caso, com apoio do SAMU.

O capitão André Elias, porta-voz do Corpo de Bombeiros de São Paulo, disse à TV Bandeirantes que ainda não se sabe a causa do desabamento.

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Parte do teto do Pronto Socorro Infantil de Itapevi, na região metropolitana de São Paulo, desabou na tarde desta segunda-feira (17). Uma mulher de 38 anos foi resgatada consciente, mas teve a perna esquerda esmagada.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.