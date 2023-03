Parte de shopping desaba em Osasco, na Grande SP

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Uma parte do Osasco Plaza Shopping desabou na tarde desta quarta-feira (8). Não há informação sobre feridos até o momento -o Corpo de Bombeiros informou que está analisando imagens de câmeras de segurança para saber se alguém estava no local no momento da queda.

O centro comercial fica em Osasco, na Grande São Paulo. Segundo a Polícia Militar, a queda ocorreu por volta das 14h30.

Após o incidente, o prefeito de Osasco, Rogério Lins (Podemos), foi até o local e publicou nas redes sociais uma nota informando que havia cassado o alvará de funcionamento do shopping.

"Estamos no Osasco Plaza Shopping, aparentemente sem vítimas, graças a Deus! Shopping TOTALMENTE INTERDITADO, alvará CASSADO! Defesa Civil, GCM, SAMU, CREA-SP, Polícia Científica, Corpo de Bombeiros, Polícia Civil e Polícia Militar acompanharam todos os passos. Exigimos um laudo técnico integral de toda a estrutura do prédio! Todas as medidas cabíveis e necessárias serão tomadas pela Prefeitura!", publicou o prefeito, que não deu prazo para a reabertura do estabelecimento.

"A segurança dos funcionários e dos consumidores está em primeiro lugar. Só iremos liberar a documentação após a constatação da ausência de riscos. O shopping ficará totalmente interditado", completou.

Segundo o capitão André Elias, do Corpo de bombeiros, o local havia sido isolado minutos antes em razão de um gotejamento. Por isso, não há vítimas. O desabamento atingiu parte de um corredor lateral próximo à praça de alimentação. A tubulação de água foi atingida.

Em nota, a Prefeitura de Osasco informou que a laje, construída há 10 anos para fechar uma claraboia, desabou, levando com ela cinco veículos que estavam na área de estacionamento, no piso superior. O espaço estava em obras para ampliação, mas a estrutura não aguentou.

"Aparentemente três veículos caíram quando o piso cedeu, vindo a projetar no corredor. Ouviu-se um estalo antes da queda e imediatamente isolaram o local, motivo pelo qual aparentemente não há vítimas de lesão", informou o boletim de ocorrência do 5º DP de Osasco.

O desabamento, de parte do estacionamento, provocou correria entre clientes e comerciantes que estavam no local. Vídeos mostram o momento em que pessoas deixam as galerias em direção à rua.

Vânia Silva, 42, e Luana Oliveira, 24, trabalham em uma franquia de doces no shopping. No momento do acidente, só pensaram em correr. "Abandonamos a loja e corremos junto com o povo. Foi um terror", conta Vânia.

Por volta das 16h40, muitos funcionários evacuados do local se encontravam no calçadão de Osasco.

Era o caso de Gabriela Dorea, 24, e Jakeline Rodrigues, 22, que trabalham em uma loja da telefonia ao lado da praça de alimentação, local do desabamento.

"Quando tudo aconteceu, eu só corri. Deixei tudo para trás e agora estou esperando para tentar pegar minhas coisas", disse Jakeline.

Do interior da Bahia, a família de Gabriela ligava para ela a todo momento. Avós, pais e o filho, Pedro, 12, choravam ao escutar a voz da mulher e saber que nada aconteceu com ela.

O shopping está localizado na avenida Tenente Avelar Pires de Azevedo.

Em um primeiro momento, pelo menos dez equipes do Corpo de Bombeiros foram encaminhadas para o endereço. Também trabalham no local equipes da Polícia Militar, Polícia Civil e guarda municipal.

Uma equipe técnica composta por engenheiros avalia se há danos em outros locais do prédio e risco imediato de desabamento.

Segundo a prefeitura, o shopping está com a documentação correta e também com o AVCB (Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros) em dia.

EXPLOSÃO DE GÁS MATOU 42 PESSOAS EM 1996

O Osasco Plaza Shopping foi palco de outro incidente de grandes proporções no dia 11 de junho de 1996, também na praça de alimentação, quando uma explosão de gás matou 42 pessoas e feriu 372.

Segundo a perícia realizada, o gás teria vazado de forma lenta e gradual por cerca de um mês, preenchendo o vão subterrâneo do shopping até formar uma mistura explosiva com o oxigênio.

O chão da praça se rompeu, jogando o piso para o alto e derrubando o teto do local. No momento, havia mais de 2.000 pessoas no shopping.

A Justiça de São Paulo condenou cinco pessoas pela explosão, em 1999. Seis anos mais tarde, todos foram absolvidos por falta de provas.

Um outro incidente que provocou até o fechamento do Osasco Plaza Shopping por algumas horas ocorreu no dia 4 de outubro de 2020, quando o piso de uma loja dilatou e quebrou.

No momento, as pessoas que estavam próximas se assustaram, provocando um tumulto.

Perícia realizada pelo Corpo de Bombeiros, Defesa Civil e Conselho Regional de Engenharia concluiu, no entanto, que não havia afetado a estrutura do prédio. Assim, no dia seguinte, o shopping reabriu, mas a loja continuou fechada para conserto do piso.