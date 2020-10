Parques da capital paulista voltam a funcionar aos finais de semana e feriados

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O prefeito de São Paulo, Bruno Covas (PSDB), anunciou nesta segunda-feira (26) a reabertura dos parques aos sábados, domingos e feriados.

A medida começa a valer a partir do próximo sábado (31) -fim de semana prolongado de Finados. A decisão será publicada no diário oficial do município desta terça (27).

O anúncio foi feito durante a vistoria do parque Ibirapuera após a concessão deste para a empresa Urbia, a nova responsável pela gestão do espaço pelos próximos 35 anos.

A vistoria ocorreu para marcar a transição de gestão do Ibira, que sairá do guarda-chuva da secretaria de Verde e Meio ambiente e passará para a Urbia.

"Graças à evolução da pandemia em São Paulo, não só não foi observado um segundo pico, como os números estão melhorando, e a vigilância sanitária autorizou a reabertura dos parques", disse Covas.

Os horários de funcionamento voltam aos mesmos da pré-pandemia, mas os locais não poderão ultrapassar 60% de sua capacidade.

O Ibira, por exemplo, ficará aberto das 5h às 0h -e 24h de sábado para domingo. E o do Carmo, das 5h30 às 20h. Os horários dos demais parques precisam ser consultados individualmente.

PORTAS FECHADAS

Os parques paulistanos foram fechados em 20 de março, nove dias depois de a Covid-19 ganhar status de pandemia, em decreto de calamidade que também suspendeu os serviços presenciais de Detran e Poupatempo.

Em julho, 70 parques municipais e 9 estaduais reabriram na capital paulista, de segunda a sexta, em horários reduzidos -das 10h às 16h, com exceção dos parques Ibirapuera e do Carmo, abertos das 6h às 16h. Permaneciam, porém, fechados aos fins de semana e feriados.

Em agosto, os parques estaduais passaram a funcionar em seu horário regular, também de segunda a sexta. A gestão mantinha os locais fechados aos fins de semana para evitar aglomerações. Era frequente, no entanto, que a população ocupasse os gramados nos arredores do Ibirapuera, ao longo da avenida Pedro Álvares Cabral.