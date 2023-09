Parque onde mulher ficou ferida ao cair de brinquedo é interditado em PE

A vítima teve traumatismo cranioencefálico grave e possível fratura de membros superiores. A informação é do Samu do Recife, que faz o atendimento de emergência.

O cabo do brinquedo que gira no ar rompeu, segundo testemunhas. Vídeos do local mostram que um barulho forte foi escutado no momento do acidente.

Uma mulher ficou ferida após ser arremessada do brinquedo "Wave Swinger". O acidente aconteceu no Mirabilândia na tarde da sexta-feira (22).

As atividades no Mirabilândia foram suspensas. Segundo o Procon-PE, o parque precisa apresentar a documentação solicitada para ser liberado.

