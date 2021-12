Parque Ibirapuera inaugura árvores de Natal neste sábado; veja fotos

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Parque Ibirapuera, em São Paulo, retoma neste sábado (4) a tradicional inauguração da árvore de Natal, que foi transferida no ano passado para uma área particular na região da ponte estaiada Octavio Frias de Oliveira, na marginal Pinheiros, por causa da pandemia da Covid-19.

Para evitar aglomerações, será instalado um circuito com sete árvores ao longo da margem de 1,5 km do lago. Os visitantes poderão usar um aplicativo para mudar as cores da decoração antes de tirar as fotos. Segundo a organização, os registros poderão ser enviados e projetados na fonte do lago.

A fonte do lago também será palco de shows de luzes e reproduções holográficas em forma de objetos e animais. Esculturas iluminadas em diferentes formatos de plantas e borboletas também fazem parte da instalação.

As apresentações acontecem todas as noites a partir das 19h30 até o dia 6 de janeiro.

Apesar da retomada das atrações de fim de ano, a pandemia ainda não acabou e pode ser agravada com a descoberta da variante ômicron, o que requer cuidados como uso de máscaras e evitar aglomerações.

O período de festas de fim de ano em 2020 impulsionou uma onda de casos e mortes pela Covid em 2021 que ultrapassou os piores momentos da pandemia até então, mesmo com o início da vacinação em massa contra a doença.

Além do Ibirapuera, o parque Villa-Lobos, na zona oeste, também terá atrações de fim de ano. Inspirada nas celebrações de cidades como Frankfurt, Paris e Munique, a programação começa no dia 10 de dezembro.

Estão previstas atrações como a Casa do Papai Noel, uma pista de patinação de gelo e um parque de diversões com cerca de dez brinquedos, além da árvore de Natal com 65 metros de altura.

A Prefeitura de São Paulo anunciou nesta sexta-feira (3) a circulação dos ônibus iluminados pela cidade. Para este ano, 70 coletivos foram decorados, e em algumas linhas será possível viajar com motoristas vestidos de Papai Noel.