Parintins: Artesãos arrecadam mais de R$ 100 mil reais em 2 dias

A Mostra, que iniciou no dia 26 de junho e segue até 2 de julho, recebe mais de 50 profissionais, com intuito de expor e fazer a comercialização de produtos regionais. Até o momento, já foram vendidas 6.080 peças, totalizando uma renda de R$ 105.166,00, apenas nos dias 26 e 27 de junho, ultrapassando o valor arrecadado no mesmo período da edição 2022.

