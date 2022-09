Parentes de vítimas de Brumadinho irão à Alemanha acompanhar julgamento

"Esperamos que haja um entendimento do tribunal alemão de que a Tüv Süd tem sim responsabilidade sobre o ocorrido em Brumadinho. O valor da vida dos nossos familiares e amigos não foi levado em conta quando ela decidiu emitir o laudo de estabilidade de uma barragem que não poderia ser considerada estável", diz Alexandra Andrade, presidente da Avabrum (Associação dos Familiares de Vítimas e Atingidos pelo Rompimento da Barragem Mina do Córrego do Feijão), que acompanha a ação.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Duas diretoras da associação que representa vítimas do rompimento da barragem de Brumadinho, em 2019, viajarão para Munique (Alemanha) no próximo dia 13, para acompanhar um julgamento contra a empresa Tüd Süd.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.