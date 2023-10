Paraquedista morre durante salto em Boituva (SP)

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um paraquedista morreu após um salto em Boituva, no interior de São Paulo, na noite de quarta-feira (11).

Segundo a Polícia Militar, o acidente ocorreu na avenida Mário Pedro Vercellino, por volta das 18h. O endereço fica próximo ao Centro Nacional de Paraquedismo, às margens da rodovia Presidente Castello Branco.

A vítima, um empresário, ainda foi levada para o Hospital São Luiz, mas não resistiu aos ferimentos.

Foi o segundo caso em menos de uma semana no interior de São Paulo envolvendo paraquedistas.

No sábado (7) um homem de 63 anos morreu ao ser atingido por um paraquedista durante uma apresentação em Itápolis.

A vítima estava no solo com outras pessoas, quando o paraquedista de 33 anos avançou sobre a área destinada para o público. Uma testemunha gravou o momento do acidente ocorrido dentro da Aeroclube de Itápolis.

Conforme apurado pela Polícia Militar, após saltar de um avião, o profissional perdeu o controle do equipamento e atingiu as pessoas ao aterrissar.

O homem morreu no local. Duas mulheres ficaram feridas e foram levadas para um hospital na cidade.

O presidente do aeroclube e organizador do evento, Josué Andrade, disse à reportagem que o acidente ocorreu no primeiro salto programado para o dia.

Andrade explicou que os paraquedistas tinham outro ponto destinado para o pouso, uma área extensa e longe do público. Ele não soube precisar o que teria levado o profissional para aquele setor, uma vez que outros seis paraquedistas tomaram o trajeto combinado.

De acordo com Andrade, o homem morto era da cidade de Cosmópolis (SP) e teria aproveitado uma visita a familiares na cidade para acompanhar o show aéreo.

Segundo o presidente do aeroclube, o paraquedista teve fratura no fêmur e em um dos braços, e foi encaminhado para a capital onde deve passar por cirurgia.

A Polícia Civil solicitou perícia. O caso foi registrado como homicídio culposo e lesão corporal na Delegacia de Polícia de Ibitinga. A investigação, no entanto, será realizada pelo Distrito Policial de Itápolis.