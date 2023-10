Paraquedista de 104 anos prestes a entrar para o Guinness morre nos EUA

Estamos profundamente tristes com o falecimento de Dorothy e nos sentimos honrados por fazer parte da transformação de seu salto de paraquedas em um recorde mundial. O paraquedismo é uma atividade que muitos de nós guardamos com segurança em nossas listas de desejos. Mas Dorothy nos lembra que nunca é tarde para viver a emoção de uma vida. Seremos eternamente gratos pelo fato de o paraquedismo ter feito parte de sua vida emocionante e bem vivida.Skydive Chicago e Associação de Paraquedistas dos Estados Unidos, em nota

Em 1º de outubro, Hoffner fez um salto duplo de paraquedas que pode colocá-la no Livro dos Recordes como a paraquedista mais velha do mundo. Ela saltou de um avião a uma altura de 4.100 metros no Skydive Chicago, em Ottawa, Illinois, que fica a 140 quilômetros a sudoeste de Chicago.

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Uma americana de 104 anos, prestes a ser incluída no Guinness World Records (Livro dos Recordes) como a pessoa mais velha a saltar de um avião com um paraquedas, morreu dias após a façanha.

