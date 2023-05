Paralisação em empresas atrasa saída de ônibus em São Paulo

A SPTrans informou que a circulação dos veículos está sendo normalizada gradativamente no início desta manhã. Foi solicitado apoio do policiamento nas garagens e será registrado boletim de ocorrência para que os envolvidos na interrupção de serviço sejam responsabilizados.

As empresas afetadas são as seguintes: Grajaú (zona sul); MobiBrasil (zona sul); Transppass (zona oeste); Santa Brígida (zona norte); Sambaiba (zona norte); Gato Preto (zonas norte e oeste); Metrópole (zona leste); Campo Belo (zona sul) e KBPX (zona sul).

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Nove empresas de ônibus do transporte público de São Paulo tiveram paralisações no início da manhã desta segunda-feira (29), o que atrasou a liberação das frotas.

