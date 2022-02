Paralisação de policiais civis em MG atrasa emissão de documentos em BH

Policiais militares não paralisaram suas atividades, já que greve da classe é considerada motim. No entanto, associação da categoria divulgou na noite desta quarta uma cartilha com orientações do que classifica como atuação dentro da "estrita legalidade nas ações".

Segundo a Polícia Civil, os serviços do Detran estão em funcionamento. "Eventual demora no atendimento pode decorrer de adesão individual à chamada 'Operação Padrão' difundida por entidades de classe, em busca de recomposição salarial", disse a corporação, em nota.

Para o motoboy, a culpa do atraso é do governador Zema. "Se comprometeu a pagar (o reajuste) e não pagou. O governo faz isso e a gente é que sofre."

O motoboy Reinaldo Alberto Matias, 46, entrou na fila às 8h30. Duas horas depois, ainda estava bem longe da entrada do Detran. Ele foi levar a moto nova para emplacamento. "Normalmente dá para resolver isso com 30 minutos", afirmou.

O cabeleireiro Matheus Espanhol, 26, entrou na fila antes das 8h e só conseguiu ser atendido às 9h50. Foi levar a moto para obter documentação para transferência do veículo. "É uma canseira. Mas acho que todo mundo tem que correr atrás do que acha que merece", afirmou, se referindo à paralisação.

A unidade do Detran, além de vistorias, concentra emissão de todos os documentos de veículos necessários, por exemplo, para compra e venda de carros e motos. No local é feito ainda emplacamentos de veículos novos.

Por volta das 9h30 desta quinta, 226 carros e motocicletas aguardavam atendimento no Detran do bairro Gameleira, região oeste da capital, em fila que passava por quatro quarteirões.

O Sindpol-MG (Sindicato dos Servidores da Polícia Civil do Estado de Minas Gerais) afirma que apenas 30% da categoria está trabalhando, seja no Detran, delegacias ou departamentos de investigações.

BELO HORIZONTE, MG (FOLHAPRESS) - Paralisação de servidores da Polícia Civil de Minas Gerais começa a interferir no dia a dia da população do estado.

