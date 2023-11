Paraisópolis, em SP, recebe 1º posto de atendimento dos Correios em favelas

A próxima comunidade a receber o projeto fica no Rio de Janeiro, mas o local ainda não foi divulgado, nem a data em que o serviço estará disponível. Assim como aconteceu em São Paulo, moradores de favelas cariocas também criaram serviços comunitários de entrega para suprir a falta do serviço.

A iniciativa faz parte do projeto Correios Comunidade, que atribuiu CEP (Código de Endereçamento Postal) a 175 ruas de Paraisópolis, chegando a 300 com identificação.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A centenária comunidade de Paraisópolis recebe nesta sexta (10) um posto de atendimento dos Correios, a primeira unidade em uma favela no país, de acordo com a estatal. Com isso, os 100 mil moradores passam a contar com serviços de postagem, entrega e retirada de encomendas.

